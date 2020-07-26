【新冠肺炎】英國向西班牙入境人士再實施隔離令

西班牙的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情出現反彈，英國政府7月25日宣布再實施隔離令，要求來自西班牙的人士接受14天隔離醫學觀察。

有關消息最先由《星期日泰晤士報》（Sunday Times）政治版編輯希爾曼（Tim Shipman）25日於Twitter披露，他指西班牙爆發第二波疫情，令政府決定將西班牙從安全國家名單上除名，並在25日午夜實施隔離令。

英國政府發言人表示，公共衛生是優先關注事務，稱有關措施是阻止病毒在英國擴散的可能，強調政府會在需要時更新安全國家名單。而英國政府公布決定前，蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）表示蘇格蘭會向從西班牙入境人士強制隔離，稱英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭已經決定採取類似措施，北愛衛生部門之後亦宣布從26日實施隔離令。

挪威在24日表示會在周末起隔離西班牙旅客10天，法國則建議民眾不要前往西班牙加泰羅尼亞地區。連同蘇格蘭剛公布的措施在內，多個地方的決定對西班牙帶來沉重打擊，當地希望透過重開邊境重振旅遊業及經濟，外相岡薩雷斯（Arancha Gonzalez Laya）強調西班牙非常安全，而英國則是西班牙旅遊業的主要支柱。

西班牙外交部表示，尊重英國的決定，亦與對方相關部門接觸，同時指西班牙仍然非常安全，稱當地的新感染個案屬本地而零星，並已經受到控制。

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