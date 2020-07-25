【新冠肺炎】約翰遜：當初對疫情認識不足　或可以做得更好

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月24日表示，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情一開始在當地爆發時，政府認識不足，承認處理方式本應可以不同。

約翰遜接受英國廣播公司（BBC）訪問，稱疫情最初數周甚至數月在英國擴散時，政府對病毒並不理解，特別是不清楚病毒可以在無病徵患者的傳播力。他認為，大家須從疫情爆發初期汲取教訓，指有不少機會從錯誤中學習。

不少人批評英國在3月實施全面居家令是太遲，導致大量民眾喪生。約翰遜表示，或者當初在一些措施可以不同方式處理，時間會為大家找出有甚麼事情本應可以做、或是以不同方式應對。

約翰遜亦認為，政府要深信科學家的建議，對於是否太遲封關，他指這是一個非常開放的問題，但會為政府的所有決定負責任。另外他曾承諾會就處理疫情方式成立獨立調查委員會，但至今仍未披露細節。

英國政府同日宣布，為英格蘭3000萬民眾提供流感疫苗，減輕疫情一旦在秋冬再次爆發時，對醫療系統的壓力。約翰遜指，政府要未雨綢繆，增加病毒檢測和追蹤，採購更多個人保護裝備等。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至25日早上6時35分，英國共有299,500人確診、45,762人死亡，而約翰遜亦曾在3月底證實確診。