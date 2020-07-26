【新冠肺炎】朝鮮懷疑出現首宗輸入個案　金正恩下令加強防疫

朝中社7月26日報道，一名脫北者在19日返回開城時，懷疑感染新型冠狀病毒（COVID-19），領袖金正恩隨即召開緊急會議，下令封鎖開城進行隔離，提升全國的緊急防疫狀態至最大體制。

報道指，該名疑似患者在3年前非法越界到韓國，在19日回到開城後出現病徵，當局為他進行多次上呼吸道分泌物和血液檢測，發現疑似感染新型冠狀病毒。當局已經採取徹底隔離措施，追蹤5天之內與患者接觸過的人士及開城市的人員，安排檢測和隔離治療。

執政勞動黨在25日召開緊急擴大會議，形容開城造成有可能導致嚴重毀滅性大災難風險，金正恩在會上宣布開城實施緊急狀態，提升國家的緊急防疫狀態至最大體制。他亦批評越界事件地區部隊的值勤表現非常糟糕，要求軍方調查及作出處分。

新型冠狀病毒疫情大半年前在中國開始爆發時，朝鮮率先宣布關閉中朝邊界防疫。外界一直有傳聞指朝鮮國內出現多宗確診個案，平壤方面經常強調「零確診」，日前更公布正參與全球研發疫苗的競賽。

朝鮮的醫療保健體系是舉世最脆弱之一，這幾十年來，該國一直仰賴世衛（WHO）的援助，為其人民提供疫苗和接種，因此朝鮮宣布開發疫苗，背後原因令人費解。

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