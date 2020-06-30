俄駐朝鮮大使：金與正並非接班人　金正恩仍健在且手握大權

俄羅斯駐朝鮮大使馬歇各羅29日接受俄塔社採訪時說，關於外界懷疑朝鮮領導人金正恩可能臥病在床、甚至早已死亡的說法「毫無根據」，朝鮮的政治體制仍正常運作，金正恩仍是最重要的決策者，而且沒有理由相信，金正恩胞妹金與正被栽培為接班人。

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金與正近來動作頻頻，外界紛紛推測，朝鮮當局可能想將金與正栽培為下屆領導人。對此，馬歇各羅批評這種說法毫無根據，且朝鮮國內根本不存在什麼「第二把交椅」這種職稱與地位，「金與正年紀輕輕便累積了政治、外交經驗，雖說把她視為水準極高、活躍中的政治家也無妨，但也就僅此而已。你若問她是不是『朝鮮第二把交椅』，她本人一定會極力撇清」。

馬歇各羅說，脫北者團體5月31日所施放的傳單中，將朝鮮第一夫人李雪主合成至日本成人影片封面，激怒朝鮮國內平民甚至高層，才會引起這麼大風波。（編按：涉事脫北者團體之前已澄清沒有發放有關傳單，有關傳單是在7年前由另一組織發放。）

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