【新冠肺炎】以色列連日爆發示威　抗議內塔尼亞胡抗疫不力

以色列多個地方爆發示威，抗議內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府抗疫不力，部分示威者期間遭到懷疑政府支持者襲擊。

圖攝於7月21日，示威者不滿政府抗疫不力，令全國感染數字上升。（Reuters）

大批民眾7月25日晚聚集耶路撒冷巴黎廣場（Paris Square）及內塔尼亞胡官邸外，抗議政府抗疫不力，連同早前指控內塔尼亞胡的貪腐罪，要求內塔尼亞胡下台。部分示威者一度與防暴警察發生衝突，遭防暴警察驅散。

示威行動自7月11日開始，以色列新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續上升，有民眾不滿政府太早放寬限制，令疫情持續惡化。最新一輪示威自23日持續，示威最初大致和平，但警方其後以水炮車驅散並拘捕部分示威者，令民眾情緒高漲，連日發動示威。

當地傳媒報道，在25日的示威者有示威者遭懷疑政府支持者襲擊。有身穿黑衣的示威拿着利器，攻擊在場的示威者。以色列《國土報》（Haaretz）引述傷者稱有人衝來問「你支持內塔尼亞胡與否？」其後二話不說一拳揍在他臉上。

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內塔尼亞胡在社交網站上譴責示威行動，並稱示威是一群「無恥的無政府主義者和左派宣傳，企圖推翻右翼政府及其領導人。」

以色列截至25日新增1,493宗確診，共5.9萬人確診，448人死亡。當地疫情在5月一度受控，但在政府陸續解封後，感染數字自6月中持續上升至今。