【新冠肺炎】脫北者返回朝鮮後染疫　韓國：未能確認有人跨越邊境

朝鮮朝中社7月26日報道，一名疑似感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的脫北者，在返回朝鮮後接受隔離措施。因脫北者返回朝鮮的舉動罕見，韓國軍方表示正確認有關消息。

圖為7月25日，金正恩主持緊急會議，提升全國的緊急防疫狀態至最高。（Reuters）

朝中社報道指該名脫北者在2017年脫北，7月19日經兩國邊界返回朝鮮開城。韓聯社報道指，有關當局未能確認有人員在19日曾跨越邊境抵達朝鮮，韓國軍方亦表示正確認有關消息。

韓國有專門設施照顧脫北者。在脫北者抵達韓國後，都會先送往俗稱「統一院」的朝鮮脫北支援事務所，接受為期3個月的社會適應訓練。而離開統一院後的5年間，會有專門人員負責監督和支援，因此若有脫北者在脫北3年後突然返回朝鮮，當局理應能查出具體是誰。

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但韓聯社指出，因脫北者人數眾多，當局實際難以知悉每名脫北者的動向。並指若然朝鮮說法屬實，而韓國軍方完全無法把握相關情況，將令有關部門難堪。

朝中社報道指一名脫北者在19日返回開城時，懷疑感染新冠肺炎，領袖金正恩已召開緊急會議，下令封鎖開城進行隔離，提升全國的緊急防疫狀態至最高。