美國多州收到懷疑中國寄出種子　當局呼籲不要亂栽種

美國維珍尼亞州、猶他州等有居民收到懷疑來自中國的郵件，內有不明種子。當局已通告居民不要種植任何來歷不明的種子。

圖為維珍尼亞州農業部網頁，維珍尼亞州農業部在7月24日發表聲明，呼籲民眾注意來歷不明的種子。（維珍尼亞州農業部）

美國《紐約時報》報道，最少有4州居民收到來歷不明的郵件，包裝寫有中國郵政，懷疑來自中國。

郵包內有多款不明種子，種子品種有待確認。當局指目前不認為種子構成直接威脅，但稱相關植物可能具入侵性，呼籲民眾不要隨便種植。

▼ 美國多個州的農業部在Twitter上貼出告示，呼籲注意：

Public Asked To Report Receipt of any Unsolicited Packages of Seeds. Learn more: https://t.co/RY9u4nR1QK pic.twitter.com/ZzNaO2ZaYz — VDACS (@VaAgriculture) July 24, 2020

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them - don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7 — WA St Dept of Agr (@WSDAgov) July 24, 2020

所謂入侵性植物是指擁有獨特優勢生存能力的植物，但未有在當地自然生長的品種。若然這些物種被容許在當地生長，或會對本地植物造成競爭甚至淘汰，對當地生態造成破壞。

不過報道亦指出，事件亦可能屬於「刷評」（Brushing）的商業行為。即有公司隨意寄出商品，造成有人購物的假象，再借收件人的名稱發布虛假評論，增加商品名聲。

美國農業品暫時未對事件作出回應，中國駐華盛頓大使館亦未就事件作出回應。