【美國大選】首場總統辯論因疫情改址　民主黨大會縮減規模限人數

美國聖母大學（University of Notre Dame）7月27日以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情為由，宣布決定不主辦第一場總統選舉辯論。民主黨的全國代表大會也大幅縮減規模，僅容許300人參加。

現任總統特朗普（Donald Trump）與篤定代表民主黨出戰美國總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）原定9月29日在印第安納州（Indiana）南本德市（South Bend）的聖母大學舉行首場辯論，但該校宣布退出主辦是次辯論，於是將改為由凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）與克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）主辦，地點則改為克利夫蘭。

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民主黨同日就8月17日開始在密爾沃基市（Milwaukee）舉行的全國代表大會制定計劃，各方面與3月時的計劃相比都縮減不少。例如會議場地比最初選定的地點小，最多只能容納300人，當中已包括與會人士、黨員、記者和醫療顧問等。所有人在前往密爾沃基市前都需要自我隔離72小時並進行篩檢，抵達當地後須全程戴口罩，且禁止到包括餐廳和酒吧在內，無法保持安全社交距離的地方。