【美國大選】拜登斥特朗普向疫情投降　恢復競選集會讓民眾冒險

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）6月17日指責總統特朗普向新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情「投降」（surrendering），又指他未能為疫情反彈做好準備，令美國經濟復蘇面臨風險。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

拜登6月17日在費城（Philadelphia）附近演講時稱「美國人民為對抗病毒犧牲甚多……我們可能喪失本來已開始取得的一些進展，這一切都是因為他（特朗普）失去興趣（抗疫），他現在只是對這場戰鬥完全投降。」

儘使美國感染病例開始再度增長，俄克拉何馬州（Oklahoma）、德州和俄勒岡州（Oregon）本周新增病例均創紀錄，特朗普仍然急於重啟經濟，並恢復競選造勢活動。

拜登又表示「他（特朗普）如此急切地要恢復競選集會，這讓民眾處於危險中。」

費城位於賓夕法尼亞州，路透社報道，這是拜登本月第3次到訪選舉關鍵州份之一的賓夕法尼亞州。

特朗普團隊：拜登只是袖手旁觀並散佈恐慌

特朗普競選團隊發言人Ken Farnaso指，拜登這次演講是對特朗普領導的兩黨合作抗疫方法的「失敗攻擊」，並指這是「舊調重彈」。

他說：「特朗普總統和國家的州長攜手作出二戰以來最偉大的公共和民間動員的努力，同時拜登什麼都沒有做，但只是袖手旁觀並散佈恐慌，對美國的成功唱反調。」