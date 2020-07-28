韓國軍方披露脱北者返朝路線　監控器捕捉到行迹但未採取措施

韓國聯合參謀本部於7月28日透露，韓國軍方監視系統捕捉到7月18日脱北者金某的行迹，但未採取措施。韓國媒體指出，金某返朝暴露韓國軍方管理不善。

韓國統一部發言人7月27日表示，近5年，統一部通過朝方報道等渠道確認的脱北者返朝人數共計11人。圖為一名於2008年逃離朝鮮的脱北者講述其逃亡之路。（Reuters）

據韓聯社7月28日報道，韓國聯合參謀本部公報室室長金俊洛（音譯）7月28日表示，軍方監視系統捕捉到近期越界返朝的脱北者金某的行迹，正對此進行精密分析。

金俊洛表示，軍方認為金某通過位於韓國仁川市江華邑燕尾亭附近的排水管道越界返朝。具體調查內容將在分析結果出爐後公之於眾，不留一絲疑惑。

綜合軍警方面調查內容推測，金某18日凌晨2時20分左右乘坐出租車抵達位於仁川市江華邑的月串裏，趁着漲潮和潮退時間通過鐵欄下面的排水管道北上渡江返朝。

聯合參謀本部議長朴漢基稱，在該排水管道內設置了菱形鐵質障礙物，並在障礙物後面設置了環形鐵絲網，「鐵絲網已經有很多老化的部分，可以確定金某是打開障礙物後前進的」。

從7月27日於現場拍攝的照片來看，排水管道處長期沒有管理的痕迹明顯。排水口堆滿泥土，軟管和塑料被衝出排水口，管道內部的鐵柱及鋼筋非常陳舊，間隔也不固定。

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報道指出，軍方監視設備捕捉到金某越境行迹卻未採取措施，預計這將引發不少爭議。韓國國防部長鄭景斗於7月28日就此事回應稱，「國防部長承擔所有環節的無限責任，即使被指責一萬次也無話可說」。