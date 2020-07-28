【新冠肺炎】杜特爾特請習近平優先提供疫苗　外交部回應

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）發表任內第五次國情咨文演講，吿訴國民「不要絕望，疫苗很快就有了。」坦言已懇請中國國家主席習近平，考慮將「首批」疫苗優先支援菲律賓。

中國外交部北京時間7月28日例行記者會上，有記者提問：「據報道，杜特爾特7月27日發表國情咨文時表示，菲律賓將繼續奉行獨立外交政策，不會在中美之間選邊站隊，不會同意美重返菲律賓軍事基地，在南海問題上不會同中國對抗。他還表示希望中國新冠肺炎疫苗研發成功後優先向菲方提供。中方對此有何回應？」

中國外交部發言人汪文斌回應說：「新冠肺炎疫情發生以來，中菲雙方同舟共濟、守望相助，抗疫合作已成為兩國關係的新亮點。菲律賓是中國的友好鄰邦，我們願在疫苗方面優先考慮菲方的需求。」

在南海問題方面，汪文斌回應說：「任何國家都有奉行獨立外交政策、基於國家利益自主發展對外關係的權利。杜特爾特的有關政策主張符合菲律賓人民的根本利益，符合地區國家的共同期待，符合和平發展的時代潮流。」

汪文斌強調：「中方在南海問題上的立場是一貫的、明確的。事實證明，妥善處理這一問題，對中菲雙方有利，對地區和平穩定有利。我們讚賞杜特爾特有關表態，願同菲方繼續通過雙邊友好協商妥善處理海上爭議，共同維護南海和整個地區的和平穩定。」

杜特爾特7月27日發表國情咨文演講、支持與北京方面保持密切關係。

他首先安慰國民說：「我們正處在艱難時刻，但不要絕望！疫苗已經指日可待，吞噬了我們數千條生命的病毒遲早會被埋葬！」

杜特爾特補充說：「四天前，我向中國國家主席習近平發出懇請，如果他們有疫苗了，能否讓我們成為首批——如果必須，我們將購買——請給我們貸款，幫助我們儘快恢復正常。」菲律賓擁有近1.1億人口。

杜特爾特稱：「如何從生產商或其他政府那裏獲得疫苗確實是我們必須解決的問題，因為疫苗是全球都需要的，每個國家都會去爭取。」

新冠疫情剛開始爆發時，一些國家湧現排華言行，杜特爾特在2020年2月一次新聞發布會上站隊說：「中國對我們友好，我們也應向他們展現同樣的態度，排外心理需要停止。」