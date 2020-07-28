劉鶴與歐委會副主席舉行視像會議　主持中歐經貿高層對話

中國國務院副總理劉鶴7月28日與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）以視像會議形式主持第八次中歐經貿高層對話。雙方圍繞「開啟後疫情時代中歐合作新局面，引領全球經濟穩健復甦增長」主題進行討論。

路透社在28日引述中國商務部所發聲明稱，劉鶴稱中國及歐盟會加快談判，以期在年底前達成投資協議。此外他也說，中國及歐盟會進一步擴大農產品貿易。

新華社7月28日報道，雙方就開啟後疫情時代中歐合作新局面，引領全球經濟穩健復蘇，進行了深入、坦誠、務實及高效的討論，就共同抗擊新型冠狀病毒疫情、全球經濟治理、產業鏈供應鏈安全、中歐投資協定談判、世貿組織改革及擴大市場開放等合作，達成一系列豐碩成果及共識。

劉鶴稱新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情是人類社會面臨的共同挑戰，中歐作為兩大主要經濟體，推動全球團結抗疫和經濟復甦，共同維護多邊主義和自由貿易體制，有利於中國，有利於歐洲，有利於整個世界。東布羅夫斯基斯表示，歐盟和中國是重要合作夥伴，推進歐中關係發展符合雙方共同利益。

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