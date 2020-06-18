劉鶴：保護在華外資企業合法權益　維護香港長期繁榮穩定

在今（18日）日開幕的第十二屆陸家嘴論壇上，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴發表書面致辭。 劉鶴指，中國在統籌疫情防控和復工復產方面取得重大階段性成果，各類經濟指標已經出現邊際改善，雖然仍面臨經濟下行較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變。 他表示，中央政府將堅持「一國兩制」，支持香港發揮國際金融中心的重要作用，切實保護各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。

劉鶴指出，當前中國正處於「十三五」規劃收官、制定「十四五」規劃宏偉藍圖的重要時期，全國「兩會」已勝利閉幕，對全年工作進行了部署，金融系統要做好五大重點工作。

一是穩健的貨幣政策更加靈活適度，從經濟發展實際出發，加強逆週期調節，堅持總量政策適度，保持流動性合理充裕，促進金融與實體經濟良性回圈，全力支援做好「六穩」、「六保」工作。

二是服務實體經濟，促進經濟轉型升級。要以高品質發展為導向，深化供給側結構性改革。要適應各類市場主體需要，著力打通貨幣傳導的各種堵點，創新金融產品，優化金融結構，提高小微企業貸款、信用貸款、製造業貸款比重。

三是堅持「建制度、不干預、零容忍」，加快發展資本市場。要堅持市場化、法治化原則，完善信息披露、發行、退市等基本制度，著力增強交易便利性、市場流動性和市場活躍度，健全鼓勵中長期資金開展價值投資的制度體系。強化對市場仲介機構的監管，大幅提高對財務造假等違法違規行為的打擊力度，加快推動證券代表人訴訟機制落地，更好保護投資者利益。

四是風險應對要走在市場曲線前面。在經濟下行壓力和各種不確定條件下，要增強預判性，理解市場心態，把握保增長與防風險的有效平衡，提高金融監管與金融機構治理機制的有效性。

五是深化改革開放。中國將堅定不移深化改革、擴大開放，加快出臺和落實金融改革開放舉措，保護在華外資企業合法權益。應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。中央政府將堅持「一國兩制」，支持香港發揮國際金融中心的重要作用，切實保護各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。