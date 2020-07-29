【美國大選】拜登8月初公布拍檔人選　承諾改善經濟打擊種族不公

美國前副總統拜登（Joe Biden）7月28日表示，他會在8月首周公布出戰總統大選的拍檔人選，同時承諾一旦上任，就會透過經濟政策改善種族不公的問題。

拜登在家鄉特拉華州（Delaware）的一個競選活動上發言，批評共和黨的對手、現任總統特朗普（Donald Trump）上台後加深社會撕裂情況，指對方無法控制新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，大家的安全得不到保障。他亦認為對方改善經濟不力，對國家而言並非好事，但特朗普卻毫不理會。

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拜登在演說中談及經濟政策，稱當選後會向小型及少數族裔擁有的企業提供更多聯邦資助和稅務優惠，同時會投放數以萬億美元於製造業、創意科技、潔淨能源和托兒服務上。他認為聯儲局的工作應專注於應對當地經濟機會及財富長期出現種族不公的問題，另外亦計劃不支持大麻在全國合法化。

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對於競選拍檔問題，拜登表示會在8月民主黨全國大會前公布人選，他早前承諾會找來一位女性參與，而受到非裔黑人男子弗洛伊德（George Flyod）之死而引起的黑人爭取平權之聲，拜登的拍檔或可能是一位黑人女性。