日本外相茂木敏充與王毅通話　包括表達對香港問題擔憂

中國外交部長王毅和日本外相茂木敏充7月29日通話，雙方同意繼續在應對 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上保持合作，還就重啟兩國人員往來達成一致。但針對本次外長通話，中日兩國新聞稿存在多處差異。

據日本外務省網站消息，茂木敏充在7月29日應約與王毅通話。雙方就兩國國內發生的自然災害互相傳達了慰問。兩國外長還針對新冠肺炎疫情，同意繼續通過外交等途徑共享疫情訊息、抗疫經驗以及在國際公共衛生對策上合作。

針對新冠肺炎疫情等國際關心問題，中日外長在北京時間2020年7月29日通話。圖為2019年11月25日，中國外交部長王毅（左）在東京同日本外務大臣茂木敏充共同會見記者。（新華社）

雙方還一致同意重啟受新冠肺炎疫情影響而停滯的人員往來，力爭迅速展開協調。

日本外務省網站還顯示，茂木敏充再次提及了尖閣諸島（中國稱釣魚島）等海洋領域的問題，他強烈要求中國方面有所行動。

茂木敏充表達日方對香港問題擔憂

茂木敏充還向王毅轉達了日方對於香港問題的擔憂。雙方還就南海以及軍控等問題展開了交流。

此外，兩國外長還就包括日本商品出口中國受限在內的日中之間的經濟問題進行了討論。雙方同意就兩國之間的未決議題以及地區、國際社會問題繼續展開緊密溝通。

中國外交部網站也在7月29日披露了王毅與茂木敏充通話一事，但對比日方新聞稿，中方新聞稿在多處議題上有所迴避。中方新聞稿並未提及兩國外長就釣魚島、香港以及南海等問題展開交流。

據中國外交部網站顯示，王毅在通話中表示，中日要加強人員交流，中方重視日本企業在華復工復產。

此外，王毅指出，中日要在國際地區事務中加強溝通與合作，維護多邊主義和自由貿易。反對將新冠肺炎疫情政治化、反對干擾破壞全球抗疫的錯誤言行，支持世界衛生組織（WHO）發揮應有作用，努力確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快中日韓自貿區談判。

王毅還強調，中日要慎重妥善處理矛盾分歧，把主要精力聚焦到互利合作上來，共同推動中日關係沿着正確軌道行穩致遠。