【美國大選】拜登快將公布副總統人選　手中字條疑似提前洩密

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選搭檔究竟是誰備受關注，他一直守口如瓶，但他在7月28日手持的一張字條，疑似提前洩露「機密」，從照片顯示，上面寫有民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）的名字。

拜登7月28日在特拉華州（Delaware）的一場記者會上被問到何時公布副總統候選人時回應說，他會在8月的第一周作出選擇。他還對記者說：「當我做出了選擇的時候，我會讓你知道。」

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但在記者會現場，有人拍到拜登拿着一張寫有加州民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）名字的字條。賀錦麗正是媒體之間盛傳的大熱門之一。

從照片可以看到在賀錦麗的名字下面，拜登寫着「不記仇」，「曾和我以及夫人吉爾（Jill Biden）一起競選」，「才華橫溢」，「對競選很有幫助」，「非常尊敬她」等字句。

為何賀錦麗被視為大熱門？

美國《國會山報》7月28日報道稱，那句「不記仇」似乎指的是2020年早些時候，兩人在初選辯論中的激烈交鋒。當時，賀錦麗的言論被指傷害了拜登和他的妻子吉爾。

報道稱，拜登表示他並不記仇，這似乎強調了初選早期的爭論並沒有削弱賀錦麗作為副總統候選人的地位。《國會山報》7月25日就曾報道，賀錦麗被視為最受歡迎的副總統人選。

報道稱，許多人認為，賀錦麗是拜登風險最小的人選。拜登現在面臨着壓力，要選擇一位有色人種女性擔任他的副總統候選人。報道引述拜登的一位長期密友稱「賀錦麗了解拜登，是他的最佳人選」，這位消息人士又稱「他們的政治立場非常相似。如果不是她，我會很驚訝的。」

拜登的這位密友說，如果拜登沒有選擇賀錦麗，他將會選擇馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）或前國家安全顧問賴斯（Susan Rice）。

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