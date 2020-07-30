美國財長：本周內會就TikTok問題向特朗普提出建議

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）7月29日表示，當局正以國家安全為由審視社交媒體TikTok，並表示財政部會在本周內向總統特朗普（Donald Trump）就有關問題提出建議。

姆努欽指，美國海外投資委員會（CFIUS）正審視TikTok，稱會有不少替代方案。今次亦是華府首次承認TikTok遭由財政部主導的CFIUS審查。該部門的主要工作是為外國對美國的投資就潛在國家安全風險作出詳細審查。特朗普其後亦表示TikTok正被審查。

路透社在2019年11月報道，TikTok的母公司北京字節跳動科技有限公司就一宗收購遭CFIUS審查，當時該公司以10億美元收購社交媒體Musical.ly，不過有國會議員憂慮其儲存個人資料及審查內容風險。

報道指，CFIUS可以強制字節跳動取消協議，或採取其他措施減少涉及國家安全的威脅。路透社29日較早時指，字節跳動獲部分投資者提出移交TikTok主要擁有權的建議，有投資者估計TikTok的市值為大約500億美元。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾表示華府考慮全面封殺TikTok，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）早前指會在數周內行動。