【新冠肺炎・疫情】美國病歿數破15萬　加州佛州單日死亡數創新高

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,694萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過66萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至7月30日上午7時32分，全球確診病例新增258,144個，累計增至16,940,174個，死亡個案新增4,365個，累計增至664,748個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至7月30日上午7時32分，美國確診個案新增62,837個，累計增至4,414,834個。死亡個案新增1,191個，累計有150,447個。全國目前已有逾138萬人康復、逾5,382萬人接受病毒檢測。

加州和佛羅里達州7月29日的單日死亡人數雙雙創新高，分別錄得197和216人。兩州迄今均是國內最多確診病例的州份，個案數目分別為473,785宗及451,423宗。

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巴西：衞生部7月29日公布，該國新增69,074宗確診個案，增至2,552,265宗。死亡個案新增1,595宗，累計增至90,134宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月29日公布，當地確診個案新增48,513個，累計增至15,31,669個。死亡個案新增768個，累計增至34,193個。

墨西哥：衞生部7月29日公布，當地確診個案新增5,752個，累計增至408,449個。死亡個案新增485個，累計增至45,361個。

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澳洲：人口第二多的維多利亞省（Victoria）7月27日新增532個確診個案及6個死亡個案。單日確診個案數目打破7月22日創下的484個最高記錄，成為疫情以來最多確診個案的一天。

越南：出現3個月出現首宗本地傳染個案。26日再有2個新增確診個案，分別是身在廣義省（Quang Ngai）17歲少年，以及身在峴港的71歲婦人。

這導致越南累計確診個案增至420個。政府公布該國沒有死亡個案。

當地分別在7月25日及26日出現2宗本地感染個案，分別是57歲及61歲男子。他們過去1個月都沒離開峴港。57歲男子沒接觸家人及鄰居以外的陌生人，兩個個案之間沒有接觸，兩人感染途徑不明。

朝鮮：當地懷疑出現首宗輸入個案。朝中社7月26日報道，一名脫北者在19日返回開城時，懷疑感染新冠病毒，領袖金正恩隨即召開緊急會議，下令封鎖開城進行隔離，提升全國的緊急防疫狀態至最大體制。

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俄羅斯：7月29日公布確診個案新增5,475個，累計增至828,990個。死亡個案新增169個，累計增至13,673個。

西班牙：《國家報》（El Pais）7月27日公布一項調查顯示，該國的死亡案例總數可能比政府公布的28,432宗高出近60%。報道指，調查計算所有懷疑與證實的死亡病例的地區統計數據，結果顯示該國的死亡案例達44,868宗。

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日本：東京7月27日新增131宗確診個案，這是自7月20日以來，首次單日新增確診個案低於200宗。

日本經濟再生大臣西村康稔7月26日稱政府將呼籲企業以讓70%員工遠端工作（telecommuting）為目標。

韓國：中央防疫對策本部7月29日公布確診個案新增48個，累計增至14,251個。暫無新增死亡病例，累計有300例。康復並解除隔離人數累計達13,069人。

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