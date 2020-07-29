【新冠肺炎】英首相約翰遜：歐洲部分地區爆發第二波疫情

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月28日表示，有跡象顯示歐洲即將爆發第二波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，並為當局因應西班牙疫情，要求實施14天隔離檢疫限制的做法辯護，稱有關做法是要防止英國受新一波疫情影響。

約翰遜在諾丁漢郡（Nottinghamshire）出席公開活動時指出，「讓我們絕對清楚歐洲在發生什麼事情，在我們的一些歐洲朋友中，恐怕開始在一些地方看到第二波（疫情）大流行的跡象。」

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他直言，「現在要做的，就是針對我們認為風險會再次開始上升的地方，採取迅速果斷的行動。」

英國7月25日修訂旅遊警示，呼籲民眾如非必要，不要前往西班牙，包括巴利阿里和加那利群島（Balearic and Canary Islands）；從西班牙入境英國的人則要強制隔離檢疫14天。

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約翰遜回應指，修訂旅遊警示旨在阻止新一波疫情影響英國，「重要的是，當人們從國外回來時，如果他們從恐怕會再次爆發疫情的地方回來，則必須進行隔離。」

西班牙外交部25日表示，尊重英國的決定，並強調當地疫情受控，但首相桑切斯（Pedro Sánchez）形容英方做法「不公正」。

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