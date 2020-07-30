美國4大科企接受國會質詢　Facebook確認中國有竊取科技

美國四大科技企業，亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Facebook及Google的負責人在7月29日以視像形式出席國會的聽證會，就公司涉嫌壟斷市場的指控作供。其間四人被問及有否遭受中國竊取科技，Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）確認真有其事。

圖為7月29日，Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）正接受國會質詢。（Reuters）

亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）出席國會聽證會。

四人均被問到他們是否認為中國政府正從美國企業中竊取科技，朱克伯格稱這已是「有據可查」的事，對此表示肯定。

貝佐斯表示他知悉相關的報告，但他個人未有遭遇中國竊取科技的經驗。

皮柴指出，他知悉中國曾在2009年組織過一次廣為人知的網絡攻擊，但稱個人未有聽說Google遭到中國竊取科技的消息。庫克則表示蘋果未有相關的訊息。

亞馬遜、蘋果、Facebook及Google是美國規模最大的科企之一，在美國以至世界上均有重要影響力。但過去有關企業均被指企圖壟斷市場，打壓同類企業發展。其中Facebook近日多次被指責未能夠杜絕誤導訊息，包括讓仇恨言論在Facebook上流傳，因而牽起美國企業的撤廣告潮。