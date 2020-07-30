中歐投資協議談判　歐盟指中國不讓步　香港成障礙之一

中國國務院副總理劉鶴7月28日與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）以視像會議形式主持第八次中歐經貿高層對話。雙方就聯合應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、全球經濟管治、雙邊貿易及投資的關切議題，還有在金融服務方面及課稅訪面的合作進行討論。

圖為1月27鏡頭下位於比利時布魯塞爾的歐盟總部，歐盟旗幟隨風飄揚。（AP）

德國媒體《商報》（Handelsblatt）28日報道，中國被指在包括市場准入的關鍵問題上仍不讓步，歐盟為之感到失望，香港人權問題也是雙方談判的障礙。

路透社28日引述中國商務部所發聲明稱，劉鶴稱中國及歐盟會加快談判，以期在年底前達成投資協議。此外他也說，中國及歐盟會進一步擴大農產品貿易。

歐中投資協定的談判進行6年多，如能順利簽署將是雙邊關係的里程碑。

《商報》引述歐盟知情官員稱，儘管雙方對公平競爭條件有共識，不過關鍵的市場准入問題仍沒有進展，在通訊、資訊、健康、生物科技和電動車領域，歐洲企業仍無法與中國國有企業享受相同待遇。

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歐盟也對中國限制歐洲肉品進口不滿，歐洲企業則抱怨中國對外資的限制。

中國在談判時不讓步，讓歐盟官員驚訝，畢竟在中美關係緊繃的情況下，中國應改善對歐關係。中國在香港特區實施「港版國安法」，對雙邊關係顯然也造成衝擊。

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）說，投資協定談判最主要的障礙是中國的不公平貿易行為和香港的人權問題。

儘管歐盟對外宣稱希望在年底前完成談判，歐盟和歐洲企業對近期完成談判已不抱太大希望。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）研判，中國有意等到美國總統大選結果揭曉後再做下一步動作。不過，屆時歐盟也可能與新的美國政府合作施壓中國改變。