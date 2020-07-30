【美國大選】Kanye West交參選申請　收集簽名被指筆跡相似無效

美國饒舌歌手Kanye West有意參選11月的總統大選，他日前帶同有1,300多個簽名的文件向新澤西州提交申請。不過，有選舉律師就質疑這些簽名大部分都不完整，當中更有筆跡相似等問題，單計算有效簽名未能達到800個的門檻。

新澤西州要求總統候選人獲得800個簽名才能參與大選投票，本身是民主黨人的選舉律師薩爾蒙（Scott Salmon）7月29日向州選舉委員會提出異議，指控Kanye West的申請文件中，有600多個簽名存在缺陷，所以未能達到門檻，有關申請理應被拒。

薩爾蒙指出，申請文件中許多簽名看起來幾乎相同，有些就缺少完整地址。他表示，自己是以個人名義提出投訴，並非代表民主黨，又指自己作為新澤西州選舉律師5年來，從未見過像Kanye West這樣有如此多問題的申請。

Kanye West在7月25日信心滿滿地在Twitter表示，有信心能擊敗代表民主黨出戰的前副總統拜登（Joe Biden）。

這位43歲歌手7月20日在南卡羅來納州北查爾斯頓（North Charleston）舉辦第一場競選集會，部分言論令人側目，怒斥墮胎行為時更當場流淚。

他7月7日接受《福布斯》（Forbes）訪問時曾大談治國理念，指將採用美國超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）虛構國家「瓦干達」（Wakanda）的框架，「因為這最能夠詮釋我們的團隊於白宮帶出的感覺。」

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