美國共和黨議員擬推新法案　拒發簽證予從事間諜行為者及其家人

在中美兩國互相要求對方關閉領事館後，多名美國共和黨議員正推出新法案，擬允許美國國務院拒絕向對美國作出間諜或盜竊知識產權行為的個人及其家人發放簽證。美國媒體形容，此意味拒發簽證予任何遭受間諜和知識產權竊取指控而被驅逐的中國官員及其配偶子女。

綜合媒體7月30日報道，美國參議院情報委員會代理主席魯比奧（Marco Rubio）、參議員克魯茲（Ted Cruz）、蒂利斯（Thom Tillis）和萊夫勒（Kelly Loeffler）7月28日推出Protecting America from Spies Act（保護美國防範間諜法，暫譯），擬允許美國國務院拒絕向對美國犯下間諜或盜竊知識產權行為的個人及其家人發放簽證。

魯比奧以對華言論強硬著稱，圖為2016年2月21日，魯比奧在內華達州拉斯維加斯演說。（Reuters）

美國之音（VOA）7月30日稱，「保護美國防範間諜法」的眾議院版本由共和黨眾議員哈特勒（Vicky Hartler）提出，報道稱，目前在美國，遭指控間諜或盜竊知識產權而被美國驅逐出境的中國官員或個人，有權重新申請簽證。

報道指，法案也欲把對象擴至有關人員的配偶和子女。根據法案內容，五年內因從事間諜或技術轉讓行為而被停發簽證者，其配偶和子女也無法獲批簽證。此法案也擬更新Immigration and Naturalization Act（移民和歸化法，暫譯）內容，以確保曾因間諜和技術竊取、轉讓等活動而被驅逐出境者不可再進入美國。

報道稱，法案也同時允許國務院在必要時免除這些限制，例如在需要配合履行有關《聯合國總部協議》的義務時。