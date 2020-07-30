【中美角力】被問會否再有對華行動　特朗普：將看發生什麼事

中美互相關閉對方的領事館後，兩國關係繼續陷入動盪，有美國媒體報道，美國政府還會有進一步動作，但美國總統特朗普（Donald Trump）7月29日的說法則作出否認，他稱將看發生什麼事。

7月29日，特朗普在白宮南草坪登機時被記者問到中國關閉美國駐成都總領事館一事。有記者問「關於中國，他們關閉了我們在成都的領事館。針對中國的做法，你打算做出回擊嗎？」

對此，特朗普回應說：「不，我們看看還會發生什麼事。這沒有關係。我們看看還會發生什麼事。」

近來，中美外交戰升級，兩國互相關閉對方的領事館。美國7月24日關閉了中國駐侯斯頓總領事館，做為回應，中國7月27日關閉了美國駐成都總領事館。

與此同時，美國媒體7月28日報道稱，美國政府打算大幅削減中國駐美外交官人數。美國《華盛頓時報》（The Washington Times）7月28日報道稱，美國國務院高級官員透露，美國正準備下令大幅削減中國駐美外交官人數，將其降至與美國駐華外交官人數相當的水平，正式聲明將於本周發佈。

報道引述有美國國務院高官說，這一行動在一定程度上是為了減輕美國聯邦調查局反間諜人員的負擔。報道又稱，聯邦調查局近幾個月來已派出2,000名特工抓捕中國間諜及特工。其中一名美國高官說：「我們希望在8月份之前，為美國派駐海外的外交人員設定相互對等的（外交人員數量）水平和入境人數。」