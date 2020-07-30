【美國大選】盛傳賀錦麗將擔任拜登副手　特朗普表態：不錯人選

美國大選11月舉行，即將代表民主黨參戰的前副總統拜登（Joe Biden）8月初將公布自己的競選搭檔，外界一致看好加州民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）。爭取連任的美國總統特朗普（Donald Trump）7月29日表示，他認為賀錦麗是一個不錯的人選。

7月29日，特朗普在白宮南草坪登機時，有記者問到總統如何看待賀錦麗或成為拜登的副總統候選人。特朗普回應稱「我認為她是個不錯人選，賀錦麗。她是一個不錯人選。」

搭檔人選即將揭曉，拜登手中的字條引發關注（點擊大圖瀏覽）：

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拜登7月28日表示他在8月第一周決定自己的副總統候選人。在記者會現場，有人拍到拜登拿着一張寫有賀錦麗名字的字條。外界猜測，賀錦麗將成為拜登的競選搭檔。

美媒：10多位拜登重要支持者欲阻止

但美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站7月29日報道，目前有至少10多位拜登的重要支持者希望阻止賀錦麗成為競選副手，他們之中還包括幾個拜登競選資金的重要捐助者。早在一個多月前，他們就開始反對賀錦麗的行動，由於這些嘗試都在私下進行，他們不願向媒體透露自己的個人信息。

報道稱，目前尚無迹象顯示這些人的活動已經對拜登的決策產生影響，但他們的能量不可小覷，反對者主要認為，賀錦麗在過去的政治辯論中曾有對拜登出言不遜的記錄，因此她的政治忠誠可能是個問題，其他人則認為她野心太大，她會專注於讓自己成為總統。