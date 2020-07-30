【新冠肺炎】美國共和黨前總統候選人凱恩離世　終年74歲

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，至今造成當地超過15萬人喪生，其中一宗最新的死亡個案是共和黨前總統候選人凱恩（Herman Cain）。

美國CNBC頻道7月30日報道，曾經患上第四期大腸癌的凱恩在6月29日確診，7月1日到亞特蘭大一間醫院接受治療，當時他仍然清醒，無需靠呼吸機協助維生。

You're never ready for the kind of news we are grappling with this morning. But we have no choice but to seek and find God's strength and comfort to deal... #HermanCain https://t.co/BtOgoLVqKz — Herman Cain (@THEHermanCain) July 30, 2020

他入院後，其Twitter不時更新他的健康狀況，但情況顯得反覆，包括在5日指他的康復進展良好，惟之後則提及醫生正嘗試維持他的氧氣水平。凱恩延至30日不治，是當地死於疫情中的最知名公眾人物。

凱恩曾在2011年參加共和黨總統初選。（Reuters）

凱恩生前曾擔任堪薩斯城（Kansas City）聯儲銀行董事局主席，之後投身共和黨參政，並曾在2011年參加黨內總統初選，但因為捲入性騷擾指控而決定退出。特朗普（Donald Trump）上台後，凱恩一直支持對方，包括在6月到俄克拉荷馬州（Oklahoma）出席特朗普的競選集會，白宮亦曾考慮提名凱恩加入聯儲局董事會。