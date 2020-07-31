美國「毅力號」火星探測器升空　預計2021年2月抵達尋找生命跡象

美國「毅力號」火星探測器（Perseverance）美東時間7月30日早上7時50分於佛羅里達州卡納維拉爾角由「宇宙神5型」火箭搭載升空，為24億美元的火星探索任務翻開新一頁。太空船一度出現通訊問題，後來已經修復。

「毅力號」由波音（Boeing）和洛歇馬丁（Lockheed Martin）合資企業聯合發射聯盟公司（United Launch Alliance）的火箭搭載升空。這是美國太空總署第九次的探索火星任務，也是繼中國和阿聯酋後，今夏再有火星探測器升空。

太空船升空後幾個小時，一度出現通訊問題，地面站未能接收準確的位置數據，問題牽涉美國太空總署的全球天線網絡，後來已經修復。美國太空總署署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）表示，太空船目前狀況良好。

We’re on our way to Mars – me and the almost 11 million names I carry. One home behind us, and a new one ahead. #CountdownToMars



Post-launch Update: https://t.co/ssXuLjQVez pic.twitter.com/fJmK48hTiL — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 30, 2020

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「毅力號」預計2021年2月18日抵達火星，將於耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）着陸。科學家懷疑，35億年前曾經是湖耶的澤羅隕石坑或者藏有微生物存在的證據。火星探測器將收集岩石樣本，並派出小型直升機，首次於另一行星進行動力飛行，另外也會測試其他技術，包括從火星稀薄的二氧化碳環境抽取氧氣的設備。