白宮提出延長額外失業救濟金一周　民主黨反對斥不足夠

美國聯邦政府因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情提供額外每周600美元失業救濟金，期限即將屆滿。白宮7月30日提出延長援助一周，不過民主黨反對，抨擊總統特朗普（Donald Trump）的管治班子未能掌握危機的嚴重程度。

共和黨有意將救濟金的金額削減至200美元，民主黨反對。特朗普於白宮表示，希望暫時延長額外失業救濟金援助，形容將為疫情期間失去工作的美國人提供關鍵的過渡，並指他們失業不是他們的錯，而是中國的錯。

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白宮官員和民主黨領袖於國會山莊會面，商討新一輪紓困方案。財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）會後表示，雙方於部份議題取得進展，但部份議題的分歧仍然很大。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，共和黨不想終止額外失業救濟金援助，但民主黨領袖要求計劃為失業人士提供超出原本工資的援助，否則不會同意任何事情。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評白宮只想做一件無法解決問題的小事。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則指，現時國會有一份法案，但白宮未能意識到法案需要有多龐大。雙方同意7月31日會面，甚至於周末繼續商議。