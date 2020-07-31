【立法會選舉】68位來自多國議員聯合聲明　斥DQ事件不可接受

香港12名民主派立法會選舉參選人在7月30日遭取消參選資格後，由多國議會成員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）同日發表聲明，認為事件不可接受，該聲明由68位來自多國的議員聯名發表。

聲明以「2020年香港立法會選舉前的民主進程阻礙」為題，批評取消民主派參選人資格與預期中的押後立法會選舉都是代表對香港民主進程的阻礙，且不可接受，令人對香港的權利與自由遭侵蝕有進一步的擔憂。

聲明又表示，促請國際社會採取適當的措施，應對香港遭進一步縮小權利和自由。

BREAKING: #IPAC statement on the obstruction of the democratic process in #HongKong pic.twitter.com/sarJNFb7nY — Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) July 30, 2020

聯署議員共有68位，來自不同地區議會，包括澳洲、加拿大、捷克、歐盟、法國、德國、意大利、日本、立陶宛、瑞士、新西蘭、瑞典、美國及英國。

聯署議員包括英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）等，兩人也是「對華政策跨國議會聯盟」的其中兩位共同主席（Co-Chairs）。

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