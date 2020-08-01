新冠肺炎全球單日增近30萬確診創紀錄　加州成首個50萬人染疫州份

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的即時更新統計數據，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數累計逾1,749萬、累計67.7萬多人死亡。

世界衛生組織（WHO）7月31日表示，過去一天全球增加292,527人確診，創單日新高，當中半數個案來自美國，達171,946個。確診人數最多的地方是東南亞（60,113個），其次是歐洲（25,241個）。

路透社在8月1日公布的統計結果指出，過去1周有近40個國家的單日新增病例數字打破前一周紀錄，是對上一周的約1倍。全球各個地區疫情均有上升趨勢。

美國疾病控制和預防中心（CDC）指出，美國單日增加逾6.8萬人確診，1,200多人死亡，累計確診人數增至逾455萬，累計15.3萬多人病死。加州是最多確診個案的州份，已成為美國首個累計達50萬確診個案的州份。當地累計9,000多人死亡。

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巴西：衞生部7月29日公布，該國新增69,074宗確診個案，增至2,552,265宗。死亡個案新增1,595宗，累計增至90,134宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月31日公布，當地確診個案新增55,078個，累計增至1,638,870個。確診個案數目創單日新高。死亡個案新增779個，累計增至35,747個。

墨西哥：衞生部7月29日公布，當地確診個案新增5,752個，累計增至408,449個。死亡個案新增485個，累計增至45,361個。

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西班牙：衛生部數據顯示，截至香港時間7月31日上午3時25分，西班牙在過去24小時內新增1,229宗確診病例，這是當地連續第2天超過1,000宗確診，創6月解封以來的最高單日新增記錄。

澳洲：人口第二多的維多利亞省（Victoria）7月27日新增532個確診個案及6個死亡個案。單日確診個案數目打破7月22日創下的484個最高記錄，成為疫情以來最多確診個案的一天。

俄羅斯：7月30日公布確診個案新增5,509個，累計增至834,499個。死亡個案新增129個，累計增至13,802個。

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西班牙：《國家報》（El Pais）7月27日公布一項調查顯示，該國的死亡案例總數可能比政府公布的28,432宗高出近60%。報道指，調查計算所有懷疑與證實的死亡病例的地區統計數據，結果顯示該國的死亡案例達44,868宗。

南非：衛生部7月30日公布，當地確診個案新增11,046個，累計增至482,169個。死亡個案新增315個，累計增至7,812個。

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日本：東京7月27日新增131宗確診個案，這是自7月20日以來，首次單日新增確診個案低於200宗。

韓國：中央防疫對策本部7月31日公佈確診個案新增36個，累計增至14,305個。死亡個案新增1宗，累計增至301個。康復並解除隔離人數累計達13, 183人。

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