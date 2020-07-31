【新冠肺炎】美國21州標籤為疫情「紅區」

一份新的美國聯邦報告顯示，國內有21個州處於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發的「紅色區域」，這些地方在上周每10萬人就出現逾100個新病例。報告日期為7月26日，但美國總統特朗普（Donald Trump）在它發布後一天，仍呼籲州政府重啟經濟。

美國《紐約時報》28日報道，這些州分別是：亞拉巴馬州（Alabama）、亞利桑那州（Arizona）、阿肯色州（Arkansas）、加州（California）、佛羅里達州（Florida）、喬治亞州（Georgia）、愛達荷州（Idaho）、艾奧瓦州（Iowa）、堪薩斯州（Kansas）、路易斯安那州（Louisiana）、密西西比州（Mississippi）、密蘇里州（Kansas）、內華達州（Nevada）、北卡羅來納州（North Carolina）、北達科他州（North Dakota）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）、南卡羅來納州（South Carolina）、田納西州（Tennessee）、德州（Texas）、猶他州（Utah）和威斯康星州（Wisconsin）。

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密蘇里州、北達科他州和威斯康星州這3個州，在7月中旬最後一版聯邦報告公布時還不在名單上。它們當時被列為「黃區」。

全美國只有佛蒙特州（Vermont）是「綠區」，即是每10萬人中有少於10個個案。

這份報告要求「榜上有名」的「紅區」州份推出進一步限制， 但報告發布後第二天，特朗普仍呼籲更多州重新開放。他在7月27日訪問北卡羅來納州時說「很多州長都應該開放他們的州份，他們不開放，我們看看會有發生什麼發生在他們身上。」