特朗普暗示24小時內以行政命令禁止TikTok在美營運

美國總統特朗普（Donald Trump）7月31日表示，華府不排除封殺抖音的海外版TikTok。惟美國科技網站9to5Google之後報道，美國現計劃禁止它在美國營運，有可能在香港時間8月1日或2日行動。有美媒報道微軟（Microsoft）在洽談收購TikTok美國業務，但特朗普是反對這個選項的。

今日俄羅斯（RT）8月1日報道，特朗普已矢言對TikTok頒禁，或最快在美國時間周六以行政命令的形成進行。此舉令人聯想起，華府對華為及中興等中國公司在美營運的阻撓行為。

Earlier today, it emerged that President Trump was planning to order ByteDance to divest TikTok, with Microsoft in talks... 由 9to5Google 發佈於 2020年7月31日 星期五

美國全國廣播公司（NBC）引述特朗普7月31日離開白宮登上空軍一號專機前說：「就TikTok而言，我們禁止它在美營運。」

他當時說：「嗯，我有權力。我能以行政命令去做。」他指的是動用《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）

英媒：傳美逼售TikTok擁有權

路透社引述消息人士報道，華府就TikTok收集用戶個人資料的安全表達憂慮，因此準備採取行動。彭博社及《華爾街日報》則提到，消息人士透露，特朗普政府可能強制TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）出售TikTok的擁有權。

《紐約時報》指，微軟正與TikTok進行洽商，希望將對方收歸旗下，避過遭華府全面封殺的情況。然而9to5Google報道，特朗普反對這方案。

TikTok發布公司聲明，沒有就特朗普言論以及任個涉及交易談判的議題回應。公司發言人說，其應用程式有信心保障創造內容的人的私隱及安全。

TikTok欲留美 傳擬引入主要股東

美國是TikTok的主要市場，所以公司會希望繼續在美國營運。不過隨着這位美國總統表明「頒禁」，未知這間公司在美前路將如何。在此之前傳TikTok已在考慮不同做法，令自己可繼續保住美國的業務。

《紐約時報》引述知道有關討論的人報道，TikTok為減少美國官員對它的憂慮，亦有考慮過其他選項。其中一個情景是讓華資如紅杉資本（Sequoia Capital）、日本軟銀（SoftBank）及美國泛大西洋投資集團（General Atlantic）成為字節跳動主要股東。

無論最後是誰成功「迎娶」TikTok或成為買下它為數不少的股份，金額都肯定不少。「項目建議書」數據公司（PitchBook）指出，字節跳動的估值約為1000億美元。

圖為美聯社2020年2月25日的圖片，相中顯示美國紐約的TikTok標誌。（AP）

微軟「求親」破局？三贏局面沒戲唱？

《華爾街日報》在31日的報道引述兩名知情的消息人士說，微軟跟TikTok的談判已處於進階的狀態。協議有可能在8月3日達成。有份參加談判的人，包括微軟、字節跳動及白宮的代表。

該報指出，談判前景未定，協議或有可能破局。字節跳動有在考慮其他公司，白宮則施壓要它將美國的業務售予美國公司。

這個交易對字節跳動、TikTok及微軟都是好事。交易倘成真，TikTok所有權易手，或許能改變近一年來被華府視為眼中釘、甚至恐遭美國禁用的局面。

TikTok對微軟來說，則是一個成熟又坐擁大量有活動用戶的應用程式，會讓微軟成為社交媒體業中一大勢力。