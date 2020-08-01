「中國神秘種子」殺到日本　知名搞笑藝人濱田雅功老婆也中招

日本搞笑藝人、主持人濱田雅功的藝人妻子小川菜摘7月31日在社文媒体發文承認，把疑從中國內地寄來的「神祕種子」種進土裏了，看到新聞報導許多人收到一樣的不明包裹，才知鑄下大錯，趕緊處理掉。

小川在部落格及IG發文說，大約一周前接到包裹。以前她曾上網買過植物、種子等，以為這也是網購的植物種子，只是時間太久忘記了，糊里糊塗就播種了。發現是聲稱來自中國內地的可疑種子，才向植物防疫所通報，依指示把種子、發的芽收進兩層袋子處理掉。她發文要網友當心。

玩轉美國後再到日本 實際來源地與寄出原因皆成謎的「神秘種子」（點擊了解更多）：

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台灣陸續有民眾收到出貨地址是中國內地的包裹，裏面裝有培養土、種子等。美國及日本也有民眾接到類似的不明國際包裹。日本農林水產廳指出，有部分像是蔥的種子，但是這些不明來源的種子可能附有害蟲，呼籲民眾務必通報、不要種植。目前不知道寄件者的用意為何。

《朝日新聞》報道，上月28日住在神奈川的男子收到國際郵件，內有約100個種子，沒有寄件人，但以英文寫着廣東省深圳市，內容物以英文記載「珠寶」。收件人的地址、姓名甚至手機號碼非常完整正確，裏面沒有請款單。

男子說，以為自己網購了什麼東西，於是打開看，曾想過要種子庭院裏，後來覺得可能有危險，改向市公所通報。

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