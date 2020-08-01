【新冠肺炎】美國夏令營學員都沒戴口罩　至少260人染疫

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，美國政府7月31日公布，喬治亞州（Georgia）一個6月的夏令營爆出集體感染，目前已知檢測結果的344人中，竟有至少260人確診，比例約75%。事件也爆出該夏令營未有遵守政府建議，即所有參與者都必須戴口罩的規定，而是僅營隊工作人員佩戴。

共有597名參與者

這個夏令營自6月17日開始，首4日只有200多名訓練生及工作人員參加，大部分人是21歲或以下，至6月21日起再有363名學員加入，年齡由6至19歲。整個夏令營共有597名參與者。

但到了6月22日晚上，有一名工作人員開始發冷並在次天離營，之後在24日確診。美國衛生部門隨後在6月25日展開調查，竟發現在已知檢測結果的344人中，有260人的結果為陽性。

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學員沒戴口罩

夏令營未有遵守美國疾病控制和預防中心（CDC）建議所有參與者都必須戴口罩的規定，只有營隊工作人員佩戴。不過夏令營有遵守喬治亞州的行政命令，要求所有人必須在抵達前12天內接受檢測，並且出示陰性結果證明。

美國CDC的報告指出，從結果顯示，病毒在以年輕人為中心的過夜環境中能夠有效傳染，最終導致所有年齡層的高病毒入侵率（attack rate）。報告又指，這次的發現增添證據，顯示所有年齡的兒童都容易感染新型冠狀病毒，並且和先前報告相反的是，他們可能在傳播疫情上扮演重要角色。