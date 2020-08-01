【新冠肺炎】日本有患者逃出醫院　足跡遍4市曾返公司還去浸溫泉

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本持續，且有惡化趨勢，但7月30日晚上竟還爆出有一名40多歲的男確診者逃離醫院的事件，至7月31日在一間溫泉店尋回。在失蹤的10多個小時內，他足跡遍及埼玉縣內的4個市，包括羽生市、春日部市、三鄉市及川越市，曾經返公司也去過溫泉。 這名男子在接受政府調查時，辯稱是「因為擔心工作進度所以擅自離開醫院。」

涉事的羽生綜合醫院位於埼玉縣內（醫院官方網站）

破壞病房門鎖後逃離

日本媒體8月1日報道，這名40多歲男性在7月13日發燒，7月16日確診感染新冠肺炎，然後住進埼玉縣羽生市的羽生綜合醫院，他雖然有重度肺炎症狀，但多次企圖外出，結果在7月30日晚上10時左右，他破壞病房門鎖，成功逃離醫院，並搭的士返回在春日部市的住所。

《日刊ゲンダイ》報道，在男子抵家時，他的妻子拒絕讓他進入屋內，但給了他汽車鑰匙，男子沒有留在車上，而是駕車前往位於三鄉市的工作地點。他的家人之後在凌晨約2時向警方舉報，指男子不知所終，當晚羽生綜合醫院也在發現男子失蹤後把情況通報至縣保健所。

至7月31日早上約9時，這名男子再到了川越市的溫泉店「小江戸はつかり温泉川越店」，逗留約1個小時，警方最終也在這家店內找到他，並把他送到另一家醫院接受治療。涉事溫泉店8月1日在官方網站表示已全店消毒。

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男子：因擔心工作進度

這名男子在接受縣政府調查時，解釋是因為擔心工作進度，所以擅自離開醫院。埼玉縣政府則表示會高度重視這次新冠肺炎患者失蹤的問題。

日本放送協會（NHK）報道，根據目前掌握情況，男子離開醫院期間未曾與人有密切接觸，但政府正調查他的詳細行動軌跡，並呼籲當天曾與男子在差不多時段到訪同一溫泉店的顧客聯絡保健所。