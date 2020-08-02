Facebook全球封殺多名巴西總統支持者帳戶　涉散播假新聞

Facebook8月1日宣布遵照巴西法院命令，全球封鎖多名總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者，但表明會就裁決提出上訴。

Facebook發言人表示，該命令屬極端例子，同時威脅在巴西司法制度以外地區的言論自由，但考慮到公司的當地員工或面臨刑事罪行的風險，因此在別無他法下遵照命令，同時會向最高法院挑戰裁決。

巴西法院法官莫拉（Alexandre de Moraes）5月曾經下令Twitter及Facebook分別封鍞16及12個屬於博爾索納羅支持者的帳戶，指他們涉嫌在巴西2018年大選時散播假消息。Facebook及Twitter其後以違反仇恨言論為由，封鎖涉事人士的帳戶。

巴西法院下令Facebook及Twitter封殺多名總統博爾索納羅支持者的帳戶。（Reuters）

不過莫拉在7月30日指，涉事用戶仍然可以透過海外IP地址連上Facebook和Twitter，因此裁定該兩間公司沒遵守命令，31日宣布向Facebook罰款192萬巴西雷亞爾，並在對方實施全球封殺前，額外每日罰款10萬巴西雷亞爾。報道則沒提及Twitter是否同樣遭到罰款。

Facebook在31日的判決前已經表明會上訴，強調公司遵守各地法律，但指出巴西的法律反映其司法制度的管轄權限。