【新冠肺炎】挪威郵輪36名船員感染　乘客已下船外界憂社區擴散

挪威「阿蒙森號」（MS Roald Amundsen）郵輪爆發群組感染，8月1日共有36名船員對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）測試呈陽性反應。

圖為7月31日，停泊在特羅姆瑟港口的「阿蒙森號」。阿蒙森號共有36名船員對新冠肺炎檢測呈陽性反應。（Reuters）

阿蒙森號現正停泊在挪威特羅姆瑟（Tromso），法國傳媒引述當地官員指出，船上158名船員有36人對新冠病毒檢測呈陽性反應。但由於乘客已在7月31日下船，外界擔心病毒會隨乘客往區內散播。

阿蒙森號所屬的海達路德公司（Hurtigruten）早前表示，感染船組員除法國、挪威和德國籍各一人外，其餘全是菲律賓籍。目前除4名已入院的船員外，其餘154名船員均留在船上隔離。

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阿蒙森號是自疫情爆發後，重新啟航的郵輪之一。郵輪分別在7月17日及7月24日航行，兩次航程共載387名乘客。絕大部分船組人員在兩次航程中均留在船上，當局已聯絡所有乘客要求測試及自行隔離。

挪威公共衛生署不排除出現更多確診病例的可能性，船公司已發表聲明表示會全力與當局合作。截至8月1日，挪威累計9,253人受感染，共255人死亡。