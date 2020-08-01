【新冠肺炎】日本研究：東亞確診及死亡個案較少　或與基因有關

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多個國家蔓延，據共同社8月1日報道，,一項日本研究提出東亞地區的確診及死亡個案較歐洲少，可能與基因差異有關。研究團隊認為，疫情差異或是由民眾體內與調節血壓相關基因的細微分別引起。

共同社的報道稱，有關東亞的感染人數和死亡人數和歐洲相比較少的議題，至今出現各種觀點，例如戴口罩的生活習慣和醫療供應的差異等，至現在日本國立國際醫療研究中心特任部長山本直樹等專家組成的研究團隊提出新見解。

報道稱，新型冠狀病毒在入侵人體細胞時，會利用蛋白質ACE2。而蛋白質ACE1與ACE2屬同一組，ACE1與調節血壓有關。團隊研究組成蛋白質ACE1的基因，經過收集及分析來自日本及其他國家的數據後發現，在東亞國家的民眾中，體內ACE1基因有特定特徵的人較多，歐洲及中東地區有該特徵的人士較少。而東亞地區的染疫人數和每百萬人死亡人數，出現比歐洲及中東地區較少的趨勢。

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研究團隊的山本直樹認為，透過調查基因差異，或可預測民眾易受感染的程度及病情變得嚴重的風險。

對於此基因差異如何與肺炎等病徵相關，日本國立國際醫療研究中心人類基因組學項目負責人溝上雅史稱，希望就此對患者的基因展開調查。