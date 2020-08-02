英媒：美國政府封禁TikTok有4種方法可用

在美國總統特朗普（Donald Trump）7月31日宣布他已決定禁用中國短片應用程序抖音國際版TikTok後，美國如何封禁TikTok及中方會有什麼反制措施引人關注。

英國廣播公司（BBC）8月1日報道稱，美國有可能採取四種封禁方案。

第一，讓Google和蘋果（Apple Inc.）在各自的軟件商店撤下這款軟件。而這可能需要把TikTok母公司字節跳動列入美國商務部的實體清單，這種做法與美國政府封殺中國電訊設備製造商華為的做法類似。

第二，封禁伺服器，即命令各地互聯網上網服務公司封禁TikTok伺服器，印度封殺TikTok和其他一些中國公司的軟件時就採用了這種方法。

第三，局部封禁，也就是禁止美國政府公務員在工作用的手機上安裝TikTok，眾議院已經通過了這項提案，但參議院還在評估。

第四，政府干預，通過美國財政部下屬的外資投資委員會（Cifus）否決字節跳動的併購交易。若Cifus否決該交易，就可以命令字節跳動停止在美國提供服務。

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進8月2日在中國社交媒體微博發文稱，TikTok和華為所展現出的挑戰美國高科技訊息產業霸權能力才是真正讓華盛頓心神不寧的原因，「我們只是看到了從美國政府到相關高科技巨頭所表現出的醜陋」。

胡錫進也指出，TikTok在美國遭圍獵，中方能夠採取的反制措施很有限，這是一個現實。中國的整體實力仍不如美國是美方敢於針對中國具體企業肆無忌憚下手的根本原因。