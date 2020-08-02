【新冠肺炎】澳洲維省進入災難狀態　墨爾本「晚8朝5」宵禁6周

澳洲維多利亞省的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案和死亡個案在過去6周穩定上升，維省8月2日宣布災難狀態。墨爾本當日晚上6時起進入第4階段封鎖，晚上8時至早上5時實施宵禁，這措施會持續至9月13日。

全國人口第二多的維省2日新增671宗確診個案及7宗死亡個案。當地病例累計增至11,557個，死亡個案123個。

省政府同日宣布災難狀態，省長安德魯斯（Daniel Andrew）說，災難狀態的公告會賦予警方更大的權力。違反新規的人會面臨1萬澳元（約5.5萬港元）罰款。

澳洲新冠肺炎疫情：澳洲維多利亞省墨爾本8月2日晚上6時起會進入第4階段封鎖。圖為同日墨爾本一間超級市場蔬菜區的貨架近乎全空。（Reuters）

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民眾將面對禁足限制，意即他們不可離家超過5公里半徑範圍。警方及軍方人員嚴格執行新措施。此外墨爾本都會地區民眾除必要原因如買必需物品、取得必需服務、醫療服務，或是恩恤理由，都須留在家中。須出外工作、教育以及做運動的人可獲豁免。不過做運動的人同樣不可離開住家5公里半徑範圍。

人們需出外購物的話，也得遵守「5公里半徑範圍」的規定，而且每戶每天只1有人可出外採購。