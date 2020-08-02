【港版國安法】蓬佩奧非常關注香港學生被捕　批北京違背承諾

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美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月2日在Twitter上發文，表示非常關注4名香港學生因「港版國安法」被捕，以及有民主派立法會選舉候選人參選資格被取消的情況。他批評北京繼續違背承諾，並奪去香港的自治權。

香港特首林鄭月娥7月31日以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情為由，宣布押後立法會選舉一年。多名香港民主派立法會選舉參選人亦在7月30日陸續收到通知，他們已被選舉主任取消參選資格。

蓬佩奧8月1日發表聲明，指港府沒有正當理由將選舉延遲這麼久，這個令人遺憾的行動，確認北京無意遵守在《中英聯合聲明》以及《基本法》項下它對香港民眾以及英國的承諾。他也補充說，香港民眾「已重覆表達他們進行自由及公平選舉的願望及能力。我們促請香港當局重新考慮這個決定。」

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