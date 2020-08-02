澳媒：坎培拉正調查TikTok會否構成安全威脅

澳洲媒體8月2日引述消息報道，澳洲政府正對抖音海外版TikTok進行2項補充調查。其中一項由總理莫里森（Scott Morrison）下令，調查TikTok會否對澳洲構成安全威脅。

澳洲廣播公司（ABC）2日稱被告知莫里森已經指示情報機關調查TikTok是否構成安全威脅，同時內政事務部（Department of Home Affairs）正在調查，政府可以採取什麼行動來管理TikTok構成的任何私隱或數據安全風險。

內政事務部亦正仔細審查中國社交媒體應用程式微信。有200萬澳洲公民在使用微信。

圖為7月30日澳洲總理莫里森在坎培拉議會大廈向媒體發言。（AP）

TikTok被指收集用戶資料數據，並會與中國政府分享。TikTok否認指控，並在聲明中指出：「TikTok不會與外國政府分享我們澳洲用戶的資料，包括中國政府。如果被要求，也不會這樣做。」

澳洲政府之前已表示正監視TikTok的情況。莫里森7月17日說，政府留意到TikTok的潛在風險，並指當局正密切監視該應用程式的情況，會在有需要時採取行動。

今次澳洲正在調查TikTok的消息則出現在美國總統特朗普示意或通過行政命令封殺TikTok後。特朗普7月31日說「就TikTok而言，我們禁止它在美營運。」他指，他有權力去禁止。