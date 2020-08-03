【中印衝突】中印第五輪談判舉行　印媒稱雙方存分歧

中印就邊境實質控制區談判舉行第五次會談。印度傳媒報道，指談判進入關鍵階段，雙方在班公錯湖附近的「指區」（Finger Area）存在分歧，報道指中方立場強硬，不太可能立即得到解決。

中印第五輪軍長級會談於8月2日，在中印邊境實際控制線（LAC）中方一側的莫爾多舉行。《印度斯坦時報》3日引述印度官員稱，「指區」成為中印兩軍撤離過程中最困難的部分，不太可能立即得到解決。

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報道引述知情人士透露，中國解放軍不願撤出其在新德里方面聲稱屬於印度領土的據點。

在最新一輪軍事談判的三天前，中國駐印度大使孫衛東7月30日表示，中國在班公錯湖北岸的傳統習慣邊界線與實控線一致，不存在中國擴大領土主張的情況。

報道引述印度一名軍官指出，孫衛東的說法表明中國在其對「指區」主權主張上的強硬立場，打破「指區」僵局可能需要外交干預。

中印雙方說法不一

另一方面，《印度快報》引述印度軍方高層消息人士報道，在高格拉（Gogra）哨所區的17A巡邏點（PP17A），雙方大約50名士兵繼續保持1公里的距離。

報道指在班公錯湖，中國軍隊已經到達「4號指」（Finger 4）北岸，在「8號指」（Finger 8）西側8公里處。作為撤離過程的一部分，中國軍隊撤離了「4號指」基地，向「5號指」（Finger 5）進發，但解放軍仍然佔據着「4號指」山脊線上的位置。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）訪問中印邊境前線（點擊圖集瀏覽）：

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儘管軍事談判的焦點是班公錯湖和PP17A，但印度軍隊也無法進入他們在德普桑平原（Depsang Plains）的巡邏點。

報道指中國軍隊在德普桑平原地區的瓶頸或Y型路口對印度形成封鎖之勢，該地區距離具有重要戰略意義的印度鬥拉特別奧裏地（Daulat Beg Oldie）哨所約30公里，靠近北部的喀喇崑崙山口。

中國外交部發言人汪文斌在7月28日的例行記者會上表示，中印兩國一線的邊防部隊已經在大多數地點實現脫離接觸，現地局勢繼續朝着緩和、降溫的方向發展。汪文斌稱中印雙方正積極籌備第五輪軍長級會談，研究解決現地的剩餘問題。

但印度外交部7月30日發表聲明，反駁中方有關「兩國前線部隊已經完成邊界大部分地區脫離接觸」的說法，稱儘管中印脱離軍事接觸取得了一些進展，但在拉達克（Ladakh）東部的撤軍尚未完成。