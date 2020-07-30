印度從法國採購首批「陣風」戰機　印媒：就領土爭端向中國發警吿

印度從法國採購的首批5架「陣風」（Rafale）戰機7月29日抵達印度空軍基地。印媒稱，印度國防部長用「陣風」的抵達向中國發出含蓄的警吿；分析稱，「陣風」具有強大的攻擊能力，多個中國空軍基地可成為其攻擊目標。

7月29日，印度從法國採購的首批5架「陣風」戰機在哈里亞納邦（Haryana）的安巴拉（Ambala）空軍基地降落，隨後將舉行正式的戰機入列儀式。

印度空軍總司令拉巴達烏里亞（RKS Bhadauria）在安巴拉接待「陣風」戰機，以及將戰機開回印度的飛行員。

印度總理莫迪（Narendra Modi）29日在Twitter用梵文發文，強調了「陣風」戰機對印度國家安全的重要性。印度國防部長辛格（Rajanth Singh）表示，「陣風」戰機及時提升了印度空軍的能力。

新德里電視台（NDTV）網站7月29日發表題為《是什麼讓印度的陣風戰機面對中國和巴基斯坦是如此強大》的評論文章。

文章點評印度國防部長辛格的言論，認為辛格利用「陣風」戰機抵達印度，就領土爭端向鄰國中國發出含蓄的警吿。

文章稱，法國「陣風」戰機以空中優勢和精確打擊而聞名，這是印度23年前從俄羅斯進口蘇霍伊（Sukhoi）戰機後，首次大規模採購的戰鬥機。

印度的「陣風」戰機能夠在150公里外打擊空對空的目標，並能在保障安全的情況下，打擊敵人領土內300公里的陸地目標，這使它成為世界上最致命的戰鬥機之一。