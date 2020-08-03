【新聞背後】SpaceX載人太空任務成功的三大意義

美國太空探索技術公司（SpaceX）的首次載人任務結束，載着兩名太空人的龍飛船（Crew Dragon）成功降落地球。這象徵着美國相隔9年的太空任務重開，亦象徵着私企發展太空計劃取得成功。

圖為8月2日，龍飛船內兩名太空人控制降落的程序。SpaceX的龍飛船太空艙採用全新的觸屏設計。（Reuters）

美國相隔9年再次開展載人太空任務

美國對上一次的載人太空任務已是2011年的事，在這9年間，國際太空站的人員交替只能依賴俄羅斯協助進行。這帶來了不少麻煩：若俄羅斯的發射場天氣不佳，或太空船發生問題，美國的太空站任務就不得不延後。

SpaceX的成功讓美國可以再次開展載人太空任務，這對美國太空總署（NASA）來說意義重大。

大幅降低太空任務成本

美國借用俄羅斯太空船的成本愈來愈貴。根據美國太空資訊網《SpaceNews》的報道，5月NASA與俄羅斯達成協議，讓聯盟號宇宙飛船接載美國太空人前往太空站，但票價高達9,000萬美元。相反NASA透過SpaceX接載太空人，每次發射成本平均只需5,000萬美元。

這有賴SpaceX的技術重點：SpaceX研發的獵鷹（Falcon）火箭可回收循環再用，發射成本遠較傳統用完即棄火箭低。這除了降低美國發展太空任務的成本外，亦讓私企參與太空業務變得更可行。

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圖為8月2日，龍飛船太空艙降落墨西哥灣安全着水一刻。（Reuters）

首個私企成功完成太空載人任務

歷史上太空任務都是國家推動的計劃，但這次任務使用的火箭以至太空服等各種關鍵技術，都是主要由SpaceX研發和提供。任務的成功意味為商業太空任務揭開新一頁。

SpaceX在2月已和一間經營太空旅行的公司Space Adventures簽署合約。由NASA資深員工創立的Axiom Space公司亦在3月與SpaceX簽署合約，這次任務成功為展開太空旅遊踏出重要一步。

而除了太空旅遊外，SpaceX亦計劃參與月球與火星的載人任務。SpaceX的成功或吸引更多的私人企業參與太空計劃，讓太空任務得以成為投資項目，快速發展。