澳洲疫情｜維省實行第4級封鎖　墨爾本現搶購潮　超級市場有限購

澳洲維多利亞省的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續增加，新增確診個案429個，新增13個死亡個案。維省8月2日宣布災難狀態。墨爾本2日晚上6時起已實行第4級封鎖，由當天起至9月13日，每天晚上8時至早上5時實施宵禁。

民眾因為新措施推出，外出採購不如以往方便，會把握機會掃貨，Coles和Woolworths等大型超級市場再度推出限購措施。Woolworths宣布限制消費者購買一些必需品與食物的數量。公司稱過去24小時，民眾的需求加大。

Coles及Woolworths都在肉食、廁紙、一些急凍食物的購買量設限。

墨爾本所有超市因應第四級的封鎖措施，繼數月前再度引進限購措施，而且營業時間也有限制。Coles在晚上7時45分關門。

Woolworths has reintroduced purchase limits (2 per customer) on the following in Victoria. pic.twitter.com/spFdBy61pe — Josh Taylor (@joshgnosis) August 2, 2020

澳洲新冠肺炎疫情：澳洲維多利亞省墨爾本8月2日晚上6時起會進入第4級封鎖。圖為同日墨爾本一間超級市場蔬菜區的貨架近乎全空。（Reuters）

維多利亞省是澳洲人口第二多的省份，當地3日新增429宗確診個案及13個死亡個案。

省政府2日宣布災難狀態，省長安德魯斯（Daniel Andrew）說，災難狀態的公告會賦予警方更大的權力。違反新規的人會面臨1萬澳元（約5.5萬港元）罰款。

想知道世界多國民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

民眾將面對禁足限制，意即他們不可離家超過5公里半徑範圍。警方及軍方人員嚴格執行新措施。此外墨爾本都會地區民眾除必要原因如買必需物品、取得必需服務、醫療服務，或是恩恤理由，都須留在家中。須出外工作、教育以及做運動的人可獲豁免。不過做運動的人同樣不可離開住家5公里半徑範圍。

人們需出外購物的話，也得遵守「5公里半徑範圍」的規定，而且每戶每天只1有人可出外採購。