【中印衝突】印度封殺中國商品措施升級　擬提高亞洲進口貨品壁壘

印度政府官員8月3日透露，新德里正在考慮進一步「封殺」中國產品的措施，但此舉或會傷害印度自身及與印度有貿易往來的東盟（ASEAN）成員國。

印度2020年6月以安全疑慮為理由，禁止59款中國APP，包括抖音海外版TikTok。（Reuters）

路透社8月4日引述兩名印度政府官員稱，新德里正在考慮採取措施，防止主要在東南亞的貿易伙伴把附加值很少的中國商品轉運至印度。

印政府官員透露，新德里正計劃提高進口產品的質量標準，實行數量限制，並制定嚴格的披露規範，以及在入境口岸對來自亞洲國家的商品進行更頻繁的檢查。

報道指出，此舉針對中國產品，但預計它將主要傷害馬來西亞、泰國、越南和新加坡這些與印度簽署了自由貿易協議的東盟成員國。印度還擔心來自韓國的大量貿易。

該官員解釋道，採取這樣的舉動是因為「提高關税的影響有限」，「現在我們要提高質量標準，並確保自由貿易協定路線中的貨物紮根於這些國家。因此，海關將比以前更加警惕」。

中印關係自2020年6月兩國爆發致命邊境衝突後出現緊張。新德里重新審視其與中國的關係並採取了一些報復措施，包括封殺中國短片應用程式（APP）抖音海外版TikTok等59款來自中國的APP。