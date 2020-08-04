【美國大選】美媒：拜登推遲決定競選拍檔人選

距離11月美國大選不足100天，即將代表民主黨出戰的參選人拜登（Joe Biden）原本計劃在8月第一周決定自己的競選拍檔，但是美國媒體8月3日報道，由於遴選過程變得混亂，拜登將推遲決定競選搭檔。

《華盛頓郵報》8月3日報道，拜登已經將遴選副總統候選人的時間延長最多兩週，這加劇了希望加入他的白宮的女性盟友之間的競爭和遊說，就連拜登一些長期盟友也擔心過程變得「比本來應該的更混亂」，會讓女性互相對立，尤其是黑人女性。

《華盛頓郵報》報道，拜登的拖延做法可能會激化持續數週的輿論，比如性別歧視的言論，由此而引發的誹謗可能導致黨內分歧加劇。2016年的選舉中，民主黨內就出現分歧。

拍檔人選即將揭曉，拜登手中的字條引發關注（點擊大圖瀏覽）：

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報道指出，拜登正進入遴選搭檔的最後階段，但是沒有一個明顯偏愛人選。熟悉面試過程的人士預計，拜登將面試五到六位最終候選人，而不是傳統「入圍名單」上的三位候選人。

報道稱，起初，拜登表示將在8月1日前做出決定，隨後又宣布在8月的第一周宣布搭檔人選，而現在宣布的日期可能推遲到8月的第二周。民主黨全國代表大會將於8月17日開始召開。

拜登的密友、國會眾議員克萊伯恩（James Clyburn）接受《華盛頓郵報》採訪時稱，拜登只是吿訴他自己將在大會之前做出決定。報道稱，2008年和2012年，副總統候選人是在大會前幾天宣布的。

克萊伯恩認為拜登選擇黑人女性作為副手是一個加分選項。他還表示，拜登不希望別人吿訴他該怎麼做，對拜登施壓可能適得其反。