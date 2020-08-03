【新冠肺炎・美國大選】疫情大流行如何影響選舉？

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情似乎沒有減退的跡象。公共衛生專家認為，第二波疫情爆發可能正好在11月大選之前，這會如何影響選舉？

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疫情大流行其實早已與這次選舉脫不開關係，正如有人會斥責特朗普借疫情記者會搞選舉造勢，亦有人堅信記者會內容的重要。

在美國歷史上，公開集會一直是選舉年的政治核心，即使現在社交媒體發達，但政客們仍相信，親自面對面與他人接觸的重要性。候選人如何變陣成為一大考驗，同時亦考驗政府、各州州長，以及共和民主兩黨的應對。例如是否放寬限眾令規定等，也無可避免受政治影響，特別是在搖擺州。

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任誰都知道留在中家中是最安全的選擇之一，這意味疫情大流行可能會令不投票的選民人數增加。為了避免人群於票站聚集，郵寄投票成為選民履行基本公民權利的另一出路。不過美國總統特朗普卻抨擊郵寄投票助長選舉舞弊。

FiveThirtyEight研究指出，愈來愈多美國人選擇郵寄投票，但同時對很多人來說，郵寄投票的步驟繁多，例如有三個州份甚至要求郵寄投票有兩個人見證。各州之間在何時必須收到缺席投票的選票才能計算在內也有差異。