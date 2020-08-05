【新冠肺炎】東京檢測中心與時並進　棄傳真改用電腦通報結果

日本雖然被視為科技大國，但當地處理文件時仍然使用傳統的方法，例如傳真機至今都是傳送文件的主力。而在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情中，當局都是以傳真機向政府通報個案。不過這個情況終於出現改變，東京政府於5月啟用「衞生中心實時資訊分享系統（HER-SYS）」，並在8月3日起允許市內31個病毒檢測中心用電腦及平板電腦，向政府通報檢測結果。

日本新冠肺炎疫情：圖為2020年2月7日，停泊於日本橫濱的鑽石公主號郵輪上有乘客確診新冠肺炎，一輛救護車駛到碼頭，準備接戴患者到醫院。（Getty）

政府希望，使用電子方式通報個案，可防止誤報及延遲通報的情況。日本時報8月4日報道，一名東京政府官員3日透露：「依靠傳真機來溝通會令編輯及保存大量資料變得困難。」不過，官員亦擔心，東京作為全國單日通報個案最多的地方，轉用新系統會為檢測中心帶來負擔。

以往檢測中心將個案資料傳真到東京都福祉保健局後，保健局會編輯資料並向公眾公布。但至4月起，政府多次在公布個案資料後發現有誤報的情況，需要再修改。當時檢測中心的職員要為每宗確診個案填寫表格，上面約有20項資料要填寫。

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轉用新系統後，表格上共有279個欄目，可供職員填寫病人的基本資料及疑似感染地等。日本時報的報道指，雖然厚生勞動省未有要求職員填寫所有欄目，惟東京有官員憂慮，選擇要填寫的欄目也會增加檢測中心的負擔。而東京的醫院則仍需要以傳真的方法，向政府通報病例。